“每次作曲时看到空乐谱就很难受”，刻画天堂旋律的电影音乐巨匠. July. 04, 2023 07:53. by 崔智善 aurinko@donga.com. 在黑暗的房间里，白发老人坐在空荡荡的乐谱前。扶着额头的老人用手中的铅笔慎重地画出音符。没有钢琴，也没有吉他。坐在书桌上，只把脑海中流淌的旋律移到纸上。盯着音符，突然在空中指挥，躺在地上运动，陷入沉思。周围的人评价老人说：“他是一个除了音乐之外，眼里容不下其他东西，经常去另一个世界旅行的奇异天才。” 讲述电影音乐巨匠恩尼奥•莫里科内（1928~2020年）人生的纪录片《Ennio：The Maestro》（又名：《50年一瞬的魔幻时刻》）将于5日上映。电影《美国往事Once Upon a Time in America》（1984年）、《传道The Mission》（1986年）、《天堂电影院Nuovo Cinema Paradiso》（1988年）等以吸引耳朵的音乐被人们记住的电影中，总能看见莫里科内的身影。该纪录片由《天堂电影院》的导演朱塞佩•托纳多雷（67岁）执导。两人通过《天堂电影院》首次结缘后，一生都是同事和朋友。 影片以莫里科内的原声回顾了他的儿童时期到光荣瞬间的漫长旅程。1928年出生于意大利罗马的他是在小号演奏者的父亲手下长大的。虽然想当医生，但为了赚钱抓住了小号。他回忆说：“为了生存而演奏小号是一件屈辱的事情。”但是横溢的才华把他带到了新的世界。见到了了解他的天才性的老师戈弗雷多•佩特拉西（1904~2003年），从此莫里科内踏入了作曲的世界。 但是就业并不容易。毕业于圣切契利亚国立音乐学院的他，就职于唱片公司，开始编曲大众音乐。1961年凭借卢西亚诺•萨尔切执导（1922~1989年）的《法西斯主义者》首次开始电影音乐后，凭借电影《荒野大镖客》（1964年）的配乐一举成名。巧妙地使用口哨声的主题曲在当时给人留下了深刻的印象。 从编曲开始工作之后辗转电影音乐的他，长期以来一直被认为不是正统的古典音乐作曲家，因此受到了较低的评价。在美国奥斯卡颁奖典礼上，他曾5次获得音乐奖提名，但都未能获奖。结果，2016年88岁的他经过6次挑战终于捧起了奖杯，在领奖台上静静地流下了眼泪。 电影中登场的人们异口同声地表示：“歌曲写得太简单了。”但是纪录片接近尾声时，大师却凝视着远方说话。“开始作曲的时候，面对空着的乐谱总是很痛苦。虽然不知道应该找出什么，但必须勇往直前。”

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