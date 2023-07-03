教育课程评价院：“今年高考排除‘杀手题’……出题保持‘适当的难度’”. July. 03, 2023 07:36. by 朴星民 min@donga.com. 韩国政府最近宣布在今年的高考中排除教育课程以外的“杀手题”，韩国教育课程评价院2日表示，今年高考的出题出具有“适当的难度”。 高考出题机关评价院当天公布了2024学年度高考实行详细计划。评价院表示：“如果忠实地接受学校教育，通过EBS教材和讲课进行完善，就可以解答问题，计划将在这一程度上出具有适当难度的题。”虽然高考详细计划几乎与去年相同，但增加了“适当的难度”的表述。据分析，这是考虑到“排除杀手题”的方针和由此引发的“注水高考（容易的高考）”忧虑，强调了维持辨别力的评价基本原则。 在今年的高考中，EBS教材及讲课的联系率为50%，与去年相同。出题时计划尽量不让教材的图表、图片、提示等变形，让学生感受到联系程度。 因为高考出题方向的大框架与去年没有太大差异，所以考生们关注的是难易度的调整。特别是数学领域的难度会降低多少备受关注。教育部从2022学年度高考到今年6月的模拟评价的3场考试中，被认为是“杀手题”的8道数学题中，有3道出自“未积分”。因此有分析称，“评价院将在下调微积分选择科目的难度上花心思”。

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