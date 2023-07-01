U-17亚洲杯决赛将上演韩日之战，韩国再登亚洲之巅仅差最后一步. July. 01, 2023 07:55. by 金東昱 creating@donga.com. 韩国17岁以下（U-17）男子足球国家代表队进入了亚洲杯决赛。韩国队将在决赛中对阵日本队，时隔21年之后再次挑战该大赛冠军。 上月29日，在泰国巴图姆塔尼体育场举行的2023亚洲足球联盟（AFC）U-17亚洲杯半决赛中，韩国队凭借白仁宇（龙仁市足球中心U-18梯队）的任意球以1比0击败了乌兹别克斯坦队。韩国队将于7月2日晚9时与此前以3比0战胜伊朗队的日本队争夺最后的冠军奖杯。在今年迎来第19届的U-17亚洲杯上，韩国和日本首次以决赛对手的身份展开对决。 韩国在该大赛上曾于1986年和2002年两次夺冠。虽然在2008年和2014年也进入了该大赛的决赛，但分别输给了伊朗和朝鲜，获得了亚军。日本作为该大赛最多冠军国（3次），继上届大赛之后将挑战赛事2连冠。 韩国和日本的决赛是矛与盾的对决。包括本次大赛的3场小组赛在内，韩国队在5场比赛中攻入15球，仅失4球。同期日本队打进19球，失6球。防守方面韩国领先，进攻方面日本领先。韩国队和日本队还在争夺射手王。韩国队的尹道英（忠南机械工业高中）、金明俊（浦项制铁高中）和日本队的望月耕平各攻入4球，在本次大赛射手榜方面占据并列第一。 韩国队在本届U-17亚洲杯上的战绩为4胜1负，日本队为4胜1平。在历史交锋战绩方面，韩国以11胜9平6负占据领先。但在去年6月国家代表队（当时U-16）之间展开较量时，韩国队以0比3负于对手。U-17代表队教练卞成焕（音）表示：“与日本的决赛将会非常激烈”，“韩国和日本都暴露出了战斗力。根据赛前哪支球队状态恢复得更好，胜负的天平将偏向一方。”

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