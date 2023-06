因“起诉特朗普”而更加分裂的美国……“严重泄密” VS “政治起诉”. June. 13, 2023 08:14. by 尹多彬记者 empty@donga.com. 美国前总统特朗普8日因涉嫌在卸任时泄露机密文件等37项罪名被联邦检察机关起诉后,已经严重的美国社会分裂局面进一步加剧。特朗普的支持层表示,继今年3月纽约州曼哈顿地方检察厅以执政前为“性丑闻封口”而伪造文件等34项嫌疑起诉特朗普后,联邦检察机关也出面进行政治起诉,甚至提出了为对抗拜登政府采取武力行动的可能性。相反,执政的民主党支持者和在野党共和党部分大选候选人则表示,面临反复司法危险的特朗普没有资格成为候选人,敦促他“退出竞选”。 在舆论调查中,认为“正当调查”的意见和“压制政敌”的反驳也针锋相对。不过,特朗普方面自信地表示,与3月曼哈顿地方检察厅起诉时一样,此次联邦检察机关的起诉也将成为集结支持层的契机。 ● 48%“起诉理所当然” VS 47%“政治起诉” 据ABC广播和舆论调查企业益普索9日和10日实施的调查结果显示,对于是否应该起诉特朗普的提问,48%的受访者回答“是的”,46%的人表示“他应该中断选举活动”。相反,47%的人回答“此次起诉是出于政治动机”,展现了美国舆论对此次事件看法完全不同的现状。 各支持政党的回答也出现了相当大的差异。91%的执政党民主党支持者认为,特朗普涉嫌“严重”泄露机密文件,而共和党支持层只有38%同意这一观点。 部分特朗普的支持者干脆暗示了采取暴力行动的可能性。具有亲特朗普倾向的前亚利桑那州州长候选人克里·莱克9日表示,“我和大部分同志都是持有美国枪支协会卡的成员”,主张对抗不正当的起诉。保守煽动家皮特·桑蒂利也在同一天爆粗说:“如果我是海军陆战队司令,我会命令所有海军陆战队员‘把拜登总统放进小货车后车厢,然后让他离开白宫’。” 相反,曾在特朗普政府担任司法部长的威廉·巴尔11日批评说:“我对那里(特朗普前总统的私宅佛罗里达州海湖庄园)有那么多文件和文件的敏感性感到惊讶。联邦检察的主张只要有一半被确认属实,他就完蛋了。”正在挑战共和党总统候选人竞选的前阿肯色州州长艾萨·哈钦森在起诉当天即8日表示,“正在进行的刑事诉讼对竞选是很大的妨碍”,敦促特朗普退出竞选。 ● 13日在法院出庭……可能会变成“游说场” 特朗普的支持层正在加速集结。据CBS电视台和舆论调查企业YouGov7日至10日实施的调查结果显示,61%的共和党支持层表示“支持”特朗普作为共和党总统候选人。 在党内支持率排名第二的佛罗里达州州长罗恩·德桑蒂斯只获得23%的支持率。参议员蒂姆·斯科特、前美国驻联合国大使妮基·黑利、前副总统迈克·彭斯等其余候选人的支持率干脆只有一位数。在候选人纷至沓来的情况下,特朗普以压倒性的优势占据了第一位。 特朗普10日在南卡罗来纳州的游说中表示:“虽然方式很奇怪,但我也在享受(起诉)。舆论调查激增,小额捐款也在创纪录。”他在接受政治媒体《政客》的采访时也表示,“即使被判有罪,也绝不会离开竞选”,决心跑完全程。 特朗普决定13日在佛罗里达州迈阿密联邦法院出庭。有分析称,全世界媒体展开激烈采访竞争的可能性很高,因此该场合有可能一如他的游说场。主持此次审判的法官艾琳·坎农是特朗普执政时提名的联邦法官,属于亲特朗普倾向。

