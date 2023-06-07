尹锡悦：“韩美升级为核基础同盟……构筑铜墙铁壁般的安保态势”. June. 07, 2023 08:20. by 全主榮 aimhigh@donga.com. 尹锡悦总统6日在显忠日追悼词中表示，“大韩民国站在对抗共产极权主义势力、守护自由的人们的牺牲和献身之上”，表达了礼遇韩国战争阵亡者、警察、消防官等为国民献身的国家英雄们的意志。尹锡悦还表示，“《华盛顿宣言》使韩美同盟升级为‘核基础同盟’”，强调了以强有力的韩美同盟为基础的安保。 尹锡悦当天出席了在首尔市铜雀区国立首尔显忠院举行的显忠日追悼仪式。他表示：“朝鲜正在提高核和导弹能力，把使用核武器法制化。我和美国总统拜登4月共同发表了划时代地强化美国核资产延伸威慑执行力的《华盛顿宣言》。”他还强调：“政府和军队将以比任何时候都强大的韩美同盟为基础，构筑铜墙铁壁般的安保态势，守护国民的生命和安全。” 韩国国家报勋部为纪念尚未回到家人怀抱的12.1879万名韩国战争阵亡者制作了“121879太极旗徽章”。尹锡悦佩戴这一徽章，与韩国战争阵亡者、军人、警察、海警、消防等身穿制服的英雄的遗属一起进入了首尔显忠院。总统室解释说：“这表达了政府最高礼遇为国献身的英雄遗属的意志。” 尹锡悦在追悼词中多次提到了“英雄、自由”（8次）、“记忆”（6次）、“牺牲”（5次）、“礼遇、献身”（4次）等词语。他表示：“国家的品格取决于国家如何记住谁。大韩民国是国民当家作主的国家，它站在为建设自由民主国家而献身于独立和建国的人们、对抗共产极权主义势力守护自由的人们的牺牲和献身之上。”尹锡悦继去年之后，在今年的显忠日追悼词中再次把韩国战争定性为“共产势力侵略”。 尹锡悦当天亲自向朴贤民预备役下士等5名天安舰幸存官兵颁发了国家功劳证。大法院院长金明洙、监查院院长崔载海、副总理兼企划财政部长秋庆镐等国务委员，联合参谋本部议长金承谦等军队要职人员，光复会会长李钟赞等中央报勋团体负责人、国民力量党代表（党首）金起炫和共同民主党代表（党首）李在明等7000多人参加了追悼仪式。

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