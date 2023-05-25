《鲸鱼》布克奖获奖失败……“文学韩流的可能性得到确认”. May. 25, 2023 07:55. by 李浩载记者 hoho@donga.com. 千明宽作家（59岁•照片）的长篇小说《鲸鱼》（2004年）未能获得英国布克奖国际部门奖项。23日（当地时间），布克奖运营委员会在包括《鲸鱼》在内的今年布克奖国际部门的最终6部候选作品中，选定了保加利亚作家格奥尔基•戈斯波迪诺夫（55岁）的长篇小说《时代避难所》（Time Shelter）为获奖作品。 千作家在颁奖仪式结束后表示：“通过出版近20年的《鲸鱼》，突然来到这里。虽然《鲸鱼》非常具有韩国特色，但我认为每个人都有经历的事情和感情等普遍性，后来才意识到确实有这样的一面。”布克奖与诺贝尔文学奖、法国龚古尔奖一起被并称为世界三大文学奖。 出版界评价说，《鲸鱼》虽然没能获奖，但确认了韩国文学走向世界的可能性。因为继去年郑宝罗作家的短篇小说集《被诅咒的兔子》（2017年）之后，韩国作家的作品连续2年入围布克奖国际部门的最终候选名单尚属首次。《鲸鱼》已翻译成英语、日语、俄语、德语、突厥语出版，意大利语翻译正在进行中。韩国文学翻译院长郭孝焕（音）表示：“2016年韩江作家凭借《素食主义者》（2007年）获得布克奖国际部门奖项后，韩国文学的国际知名度和影响力有所提高”，“‘文学韩流’经过引进期，正走向成长期。”

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