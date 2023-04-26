韩国第一季度经济环比增长0.3%……得益于消费，勉强避免负增长. April. 26, 2023 07:47. by 朴民優 minwoo@donga.com. 今年第一季度（1月-3月）韩国经济环比增长0.3%，打破了负增长环，成功反弹。由于全面解除戴口罩，民间消费复苏，勉强避免了连续两个季度负增长，但由于出口不振，今年的增长率前景并不乐观。韩国银行2月份预测的年增长率预测值（1.6%）也有可能被下调。 据韩国银行25日透露，今年第一季度的实际国内生产总值（GDP）比前一季度增加0.3%。去年第四季度（-0.4%）出口骤减的影响，季度增长率自2020年第二季度（-3.0%）以后时隔10个季度转为负增长，今年第一季度出现反弹。 支撑增长率的是民间消费。民间消费以娱乐文化、饮食、住宿等服务为中心增加了0.5%，与去年第四季度（-0.6%）相比大幅改善。韩国银行经济统计局局长申承哲（音）解释说：“解除室内戴口罩义务后，旅行、演出、观看等面对面活动增加，对民间消费产生了积极影响。”据分析，民间消费为第一季度增长率拉升了0.3个百分点。 出口和进口分别增长3.8%和3.5%。虽然出口从去年第四季度大骤减4.6%转为“正增长”，但随着贸易收支赤字的持续，净出口（出口-进口）把增长率拉低了0.1个百分点。净出口的增长贡献度自国际货币基金组织外汇危机后的1998年第二季度至1999年第一季度以来，首次连续四个季度出现负增长。 设备投资以半导体设备等机械类为中心减少了4.0%。设备投资时隔4个季度再次减少，这是自2019年第一季度（-8.3%）以后减少幅度最大的一次。 虽然韩国经济摆脱了负增长，但恢复趋势不容乐观。韩国银行金融货币委员会11日在货币政策方向决议中表示：“预计今年的增长率将小幅低于2月份的预测值（1.6%）。”有分析认为，连这一预测也是以上半年经济低迷、下半年复苏的“上低下高”趋势为前提的。 部分人指出，如果半导体等信息技术经济持续低迷，稍有不慎就会陷入“上低下低”的长期低增长局面。新韩投资证券研究员安在均（音）表示：“第一季度的国内生产总值增长再次确认了连达成1%年增长率都很难的趋势。只有出口和内需同时改善，第二季度才能实现0.8%和年1.4%的增长率。”

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