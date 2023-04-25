世界军费开支去年接近3000万亿韩元，创历史新高. April. 25, 2023 07:56. by 洪禎秀 hong@donga.com. 瑞典斯德哥尔摩国际和平研究所24日公布，去年全世界军费开支达到2.24万亿美元（约2992万亿韩元），创历史最高记录。随着俄罗斯入侵乌克兰后欧洲各国增强军费，一年内增加了3.7%。 受乌克兰战争的影响，欧洲与前一年相比增加率达到13%，增速为1989年冷战结束以来最快。自柏林墙倒塌以后，欧洲的军费开支一直保持一位数的变动率，但去年剧增。斯德哥尔摩国际和平研究所分析说，很多国家已经表明了在今后约10年内增加军费的计划。 军费开支增幅最大的国家是乌克兰（640%），接下来是芬兰（36%）。彭博社分析说，芬兰购买了数十架美国产最精锐战斗机F-35，这为本月正式加入北约做出了贡献。立陶宛（27%）、瑞典（12%）、波兰（11%）的军费开支也大幅增加。 一如往年，军费开支额排名第一的是美国（8770亿美元，约1171万亿韩元），在全世界总额中所占的比重达到39%。中国、俄罗斯、印度和沙特阿拉伯紧随其后。日本的军费支出额为460亿美元（约61万亿韩元），是1960年以来的最高水平。 韩国是比上一年减少2.5%的464亿美元（约62万亿韩元），停止了持续22年的增加势头。但是和平研究所表示，这是通货膨胀影响下的数字，不考虑物价上涨率的名义增长率为2.9%。韩国去年的军费支出额排名世界第9位，比2021年上升了一个名次，与日本交换了位置。

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