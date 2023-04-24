田仁智：“我人生中最有意义的一杆进洞”. April. 24, 2023 07:52. by 姜泓求 windup@donga.com. “这是我到目前为止的人生中最有意义的一杆入洞。” 田仁智（29岁）创下了进军美国女子职业高尔夫（LPGA）巡回赛后的第一个一杆进洞。这是大会赞助商雪佛龙决定每成功达成一次一杆进洞就捐赠100万美元（约13.3亿韩元）的该比赛中出现的第一个一杆进洞。 23日，田仁智在美国得克萨斯州伍德兰兹的卡尔顿森林俱乐部（72杆）举行的LPGA巡回赛本赛季首场大满贯赛事—雪佛龙锦标赛第3轮17号洞（3杆）上打出一杆进洞。田仁智在164码（约150米）长的该球洞选择了5号铁杆开球。开球后掉到果岭上的球滚了约4米多，被吸进了洞杯中。确认一杆进洞的田仁智与球童、同僚们击掌时非常高兴。这是田仁智在LPGA巡回赛上取得的第一个一杆进洞，也是她高尔夫生涯中的第六个一杆进洞。2016年首次参加LPGA巡回赛的田仁智此前在韩国女子职业高尔夫（KLPGA）巡回赛上曾两次达成一杆入洞。 从去年开始，新担任大赛赞助商的雪佛龙在17号洞举行“雪佛龙挑战赛”，以每支小鸟球捐赠1万美元（约1330万韩元），每个一杆进洞捐赠100万美元等方式进行捐赠。田仁智当天一杆入洞获得的捐款将用于LPGA财团和休斯敦地区的少女高尔夫选手等。在美国加利福尼亚州兰乔米拉使命丘乡村俱乐部（Mission Hills Country Club）举行的去年大赛上，以14号洞（3杆）为对象进行了首次挑战赛。当时没有出现一杆进洞。 田仁智说：“打高尔夫球、买自己想要的东西时，只要过了2、3天，幸福的心情就消失了。但是，如果帮助别人，即使一个月过去，一年过去，也会一直让（我的心情）变得幸福”，“今天成功取得一杆进洞，因为能给某个地方带来帮助，所以我会变得更幸福。” 作为非会员在2015年美国女子公开赛上夺冠的田仁智当时向大会场所（美国宾夕法尼亚州兰开斯特乡村俱乐部）捐赠了1万美元。之后成立了田仁智兰开斯特乡村俱乐部奖学财团。这一努力得到认可，今年3月她还成为了巡回赛的社会贡献功劳奖“Velocity Global Impact Award”的首任获奖者。

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