时隔16年，“仁川出租车司机杀人案”的两名嫌疑人被抓获. March. 08, 2023 07:45. by 仁川=孔升培记者、大田=李基镇记者 ksb@donga.com,doyoce@donga.com. 2007年在仁川杀害出租车司机的2名男子在16年后被抓获。 仁川警察厅重要未结事件专门调查组7日表示，以抢劫杀人嫌疑拘留了40多岁男性A某和B某。他们涉嫌于2007年7月1日凌晨3时左右，在仁川市南洞区南村洞的一条公路上用凶器刺中出租车司机C某（死亡当时43岁），勒死其后抢走6万韩元现金。两人是在拘留所认识的，作案后将尸体扔在现场，然后偷乘出租车逃跑。之后，两人放火焚烧出租车，换乘自己的车逃走。 当时警方展开了广泛的调查，但未能确定嫌疑人。但是，警方对当时在出租车点火时被用作导火索的车辆说明书进行精密鉴定后，发现了小指纹。该指纹是罪犯逃跑时乘坐的车辆的前主人的。警方以该指纹为基础，锁定了嫌疑车辆，在对该车辆的所有人进行调查后，将他们抓获。 A某在接受警方调查时说，“不记得了”，对嫌疑予以否认，但B某坦白说，“为了抢钱，与A某共谋犯下了罪行”。 此外，据悉，22年前大田国民银行抢劫杀人事件的主犯李承晚（音）写信向警方举报说，知道在全罗北道全州发生的白善基（音）警官被杀事件的真凶。据悉，上个月在一审中被判处无期徒刑的李承晚主张，未结案件“全州白警官被杀事件”是大田银行抢劫杀人事件的共犯李政学（音）所为。 据悉，李承晚还表示：“我还知道在全州事件现场消失的白警官的手枪隐藏的地方。”警方确实在李承晚指认的地方发现了38口径的枪支，与消失的白警官的枪支编号一致。 警方认为李承晚的陈述具有可信性，正在对共犯李政学等与全州白警官事件的关联性进行进一步调查。

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