“用1000韩元享受高水平的演出吧”. March. 03, 2023 07:37. by 柳聖烈 ryu@donga.com. 世宗文化会馆2日表示，今年将进行16场《千元的幸福》演出。 该演出只要花区区1000韩元就可以欣赏古典音乐、大众音乐、国乐、舞蹈等多种艺术作品。2007年首次亮相后，到去年为止共有36万多人观看。 世宗文化会馆相关人士表示：“今年将大幅扩大大剧场演出等，为比去年多1万名共2.2万多名市民提供观看机会。” 从本月21日为癌症患者举办的“Going On演唱会”开始，包括6场大剧场演出等共16场演出将一直持续到10月。Going On演唱会意为“癌症发病后生活仍在继续”，由音乐剧演员迈克尔•李、女高音姜惠贞、小提琴家梁贞允出演，由新首尔爱乐乐团负责演奏。从3日下午2点到8日，可以在“千元的幸福”网站进行申请。 下个月25日，与首尔市的“爸爸妈妈幸福计划”相连接的“有解说的春夜古典音乐咖啡厅”演出将在Chamber Hall举行。这是为育儿的父母准备的演出，在首尔市交响乐团、KBS交响乐团、富川爱乐乐团等活动的6名演奏者将演唱华尔兹等歌曲。 5月5日儿童节当天，剧团“悬崖边飞翔”的音乐剧《酒糟鼻艺人啊，一起玩吧！The Clown》即将展开。音乐剧以14名民间艺人和4人组成的乐队在没有台词的情况下，只用非语言要素进行表演的“非语言性（non-verbal）”形式进行。7月，歌手10CM和鲜于贞雅为迈出社会第一步的自立青少年准备的《为你准备的！》演出将举行。 8月将举行古典音乐希望之星们的演奏会和“有解说的仲夏夜电影和古典音乐”的演出。9月，环球芭蕾舞团团长文勋淑（音）将进行“特别表演秀”，届时观众将与《胡桃夹子》和《天鹅湖》、《沈清》等作品见面。10月将上演“场院演艺女王”金星女的代表作和主要场面的“金星女的场院演艺”。

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