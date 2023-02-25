韩电去年亏损32.6034万亿韩元，创新历史纪录……一年内增至5.6倍. February. 25, 2023 07:47. by 世宗=崔惠玲记者、金炯民记者 herstory@donga.com,kalssam35@donga.com. 韩国电力去年出现了将近33万亿韩元的营业损失，创下了史上最差的经营业绩。这是之前业绩最差的2021年营业损失的5.6倍。韩国天然气公社去年的应收账款接近9万亿韩元，负债率剧增。随着能源公共企业的业绩大幅恶化，有人担心会刺激公共费用的进一步上涨。 韩国电力24日表示，以去年年度结算为准，累计营业损失为32.6034万亿韩元，远远超过了以往各年度营业损失最大值、2021年的5.8465万亿韩元。按季度来看，去年第四季度（10月-12月）的营业损失为10.7670万亿韩元，超过了此前最大值、去年第一季度（1月-3月）的营业损失（7.7869万亿韩元）。 去年，随着电力销量的增加和费用的上涨，韩电的销售额比2021年增加了17.5%。但是随着液化天然气和煤炭等燃料价格的暴涨，营业费用增加了56.2%，营业损失幅度增大。 天然气公社当天也表示，随着去年民需用应收款（发电燃料购买单价高于销售单价的损失金）增加到8.6万亿韩元，负债率比前一年增加了121个百分点，达到500%。天然气公社为了改善财务结构，决定不对股东进行分配。 随着能源公共企业的业绩大幅恶化，上调电力及天然气费用的压力再次增大。虽然政府计划今年分阶段上调电费，但由于担心高物价和明年议会选举的变数，预计上调电费可能会被推迟。

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