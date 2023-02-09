时隔82年回归的杰作. February. 09, 2023 07:48. . 卡尔•拉尔森是瑞典的国民画家。去瑞典国立美术馆就能看到他的代表作，不是在展示室，而是展示在中央大厅的墙壁上。因为这是反映瑞典的历史和传说的壁画系列作品。虽然是美术馆委托的壁画，但最后一幅画是在完成80多年后设置的。到底有什么故事呢？ 《严冬的牺牲》是瑞典美术史上争议最大的作品。因为该作品描写了北欧传说中的瑞典国王多马尔德为躲避严冬饥荒而举行人身供养仪式的场面。画中的背景是古代挪威的信仰中心乌普萨拉神庙（Temple at Uppsala）。用金装饰的豪华神殿供奉着三位神，分别是主管饥荒•瘟疫（天神索尔）、战争（战神倭丁）、婚姻（爱神弗莉加）的神。其中，负责饥荒和瘟疫的神的力量最大，如果国家发生饥荒，就会把活人作为祭品献给他们。正在进行仪式的祭司面前摆放着白色的布袋。里面肯定有被活生生拉过来的替罪羊。红斗篷的执行者准备用刀刺替罪羊，国王猛地起身，自己脱下了衣服。因为不能再牺牲百姓了，所以命令他们杀死自己。国王裸体登场，讲述人身供养这一迷信主题，必然会引发争议。 在美术馆被拒绝的画作最终归他人所有，画家也离开了人世。1983年干脆被卖到了日本。但在1992年瑞典国立美术馆开馆200周年纪念拉尔森限定展示会时，这幅画才得以展出。为了观看从日本借来的这幅画，足足有30万人蜂拥而至。到处都出现了一定要把该画带回瑞典国内的声音。 经过数年的努力，画作再次归瑞典所有，1997年终于回归原位。这距因错误判断而被拒绝已过去82年之久。现在，画的主题不一样了。为了保护百姓而牺牲自己的国王。画家想要传达的信息不也是这个吗？

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