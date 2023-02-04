时隔3年，将不再发送“确诊○○○人”的新冠短信. February. 04, 2023 07:58. by 史志远记者 4g1@donga.com. “新冠病毒感染确诊者○○○人。” 自2020年新冠疫情扩散后，各地方自治团体每天向居民发送的这种短信时隔3年再次销声匿迹。 据行政安全部3日透露，行安部1月18日向全国市、道发送公文，劝告“不要发送单纯告知确诊人数的灾难短信”。行安部相关人士解释说：“我们认为，在目前的情况下，灾难短信没有特别帮助，只会让人加重对它的疲劳感。只有在发生防疫政策变更等特殊事项时才能发送。” 由此，首尔市从1月20日起中断了灾难短信的发送。江原道也发布公告称：“从3日开始，将中断有关确诊患者的短信通知。”据灾难安全门户网站透露，在广域团体中只有釜山和济州、基础团体中只有京畿道乌山和庆尚南道晋州等30多个地方还在发送灾难短信，预计这些地方自治团体也即将中断。行政安全部还计划制定降低深夜灾难短信通知音量等改善发送系统的方案。

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