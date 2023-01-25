教育界：“应集中支援发育迟缓+学历低下的新冠一代”. January. 25, 2023 07:50. by 赵有拉记者 jyr0101@donga.com. 新冠疫情的流行给婴幼儿发育迟缓和小学、初中、高中生的学历低下等教育界留下了很大的课题。有人指出，疫情诞生了戴着口罩接受远程授课的所谓“新冠一代”，需要对他们进行集中支援。 国家水平的学业成就度评价中，新冠疫情导致的学历低下现象非常明显。教育部去年6月发表的2021年国家水平学业成就度评价结果显示，在新冠疫情开始的2020年，进入高中的当时高二学生在国语、数学、英语等所有科目上均出现更多人基础学历不足。特别是数学未达到基础学历的比率从2019年的9.0%剧增到2021年的14.2%。 新冠疫情导致的学历低下，受持续两年的远程授课的影响很大。据韩国教育课程评价院最近公开的《探索新冠疫情导致的初高中生数学教育实态及改善方案》报告显示，全国827名数学教师中有86.4%（715名）回答“远程授课并不有效”。首尔A高中教师朴某表示：“家长因为生计问题离开家，难以或对教育感兴趣的学生在远程授课中集中力下降。” 幼儿园学生、小学生因戴口罩，出现了语言和社会性发育迟缓的现象。大田B小学教师尹某说：“新冠疫情以后入学的学生韩文发音不准确，听写也很难。”不知道如何和朋友们亲近的孩子也增多了。2020年入学的今年小学4年级学生根本没有不戴口罩上学的经验。 教育当局计划为“新冠一代”学生扩大基础学历支援。首尔市教育厅决定从今年开始以小学6年级和初中3年级为对象，运营基础学历保障填补学期。淑明女子大学教育系名誉教授宋基昌（音）建议：“虽然学习支援也很重要，但是有必要在学校帮助学生们通过团体活动等与朋友们一起相处，培养社会性。”

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