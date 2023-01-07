三星电子和LG电子面临利润冲击……只有“技术·技术·技术”才是突破口. January. 07, 2023 07:39. . 三星电子和LG电子去年第四季度的营业利润急剧减少。三星电子的营业利润为4.3万亿韩元，同比下降69%。在被认为是电子业界旺季的第四季度，营业利润跌破5万亿韩元，这是时隔8年来的第一次，业绩远远低于市场预测值。LG电子的营业利润减少了91%，跌至前一年的十分之一。引领信息技术业界的主要大企业接连出现了“利润冲击”。 在全球高利率和高物价的影响下，随着经济萧条的可能性越来越大，企业的收益恶化在一定程度上是可以预见的。由于消费心理萎缩，电视和智能手机等家电产品的需求大幅减少，这直接打击了半导体市场。特别是占三星电子半导体部门70%的存储器半导体掀起的寒流比预想的还要残酷。但是，即使考虑到这一点，三星、LG电子的业绩下降幅度和速度也令人震惊。 专家们预测，从世界经济的不确定性和行业不景气等来看，主要企业的业绩要到明年下半年才能回升。由于中国经济放缓，出口前景也不容乐观。市场调查企业盖特纳预测，今年全球DRAM和NAND闪存销售额将分别比去年减少18%和14%。这意味着，销售减少、库存堆积、成本负担日益增加，到今年底也不会轻易消除。 在这种经济严寒中，核心领域的技术、投资竞争仍然非常激烈。台湾台积电等海外主要企业持续进行攻击性投资，正在展开新生产基地建设速度战。美国、日本、欧盟等主要国家也由民官共同进行了半导体投资及支援。构建半导体联合战线等合纵连横的尝试也在进行中。移动和家电等其他领域也没有什么不同。正如在超过4000家企业参与的全球信息术、家电展示会“消费电子展2023”上看到的那样，最尖端技术和产品的角逐战正在如火如荼地进行。 在企业纷纷进入紧缩经营的时期，投资很容易萎缩。但是，如果因为经济不景气而疏忽投资，任何企业都有可能瞬间被淘汰，这就是尖端信息技术的技术领域。只有通过战略投资积累技术力量，才能在经济触底反弹的时候掌握竞争的主导权。这就是为什么在危机局面下，为了确保超差距技术，企业迫切需要研发的原因。

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