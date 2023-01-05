所有生命都是宝贵的. January. 05, 2023 07:56. . 去奥地利阿尔贝蒂纳博物馆可以见到一只兔子。这是阿尔布雷希特•丢勒画的，可能是西方美术史上最有名的兔子。虽然对比A4纸小的水彩画是名画的事实感到惊讶，但更想知道画家为什么以兔子为模特，如何如此精巧地描写活着的动物。 出生于德国纽伦堡的丢勒从10岁初开始就画出了自画像，自我意识非常明确。24岁时从意大利回来后，他在家乡开了个作坊，凭借出色的绘画实力立即名声大噪。在他31岁时画的这幅画中，褐色兔子聚拢着前爪安静地坐着。两只又大又长的耳朵向上竖起，脖子、躯干、后腿的毛发分别朝不同方向垂下来。那个样子像照片一样真实生动。兔子在每个文化圈都有着多样的象征性。可能是因为繁殖力强，在西方主要被认为是多产的象征。 这幅画的德语题目是“Feldhase”，即野兔。野生的动物怎么画得这么细致？也许抓来一只，在工作室观察着画。虽然省略了背景，但兔子眼睛上映出的窗框或地面上的影子更增添了这种推测的力量。画的下端写有代替丢勒签名的字母和制作年份，虽然是水彩画，但并不是习作，而是独立的作品。 画家似乎想通过兔子画展现出卓越的技能，同时传达作品繁殖的愿望。实际上，此后丢勒的作品被复制到国外，给画家带来了国际声誉。 应该是在近距离观察了很久的兔子。观察是关心。有兴趣才能观察很久。关心是爱。让这只平凡的兔子成为名画的主人公，也是对生命的热爱和长期观察的力量。这幅画传达的信息不就是这样的吗？所有的生命都是宝贵的。

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