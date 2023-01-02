英、法规定来自中国的入境者必须接受新冠病毒检测. January. 02, 2023 07:34. by 姜聲煇 yolo@donga.com. 在韩国、美国等世界各国纷纷向中国拉上闩锁的情况下，英国、法国、加拿大、澳大利亚等国家也决定对来自中国的入境者进行新型冠状病毒感染症（COVID-19）义务检测。 英国广播公司（BBC）等英国媒体去年12月30日（当地时间）报道说，英国政府即将公布必须对来自中国的入境者进行新冠病毒检测的入境限制规定。因此，要想乘坐从中国飞往英国的飞机，必须在48小时内提交收到的新冠病毒核酸检测阴性证明。为了追踪新馆病毒变异毒株，决定对来自中国的20%乘客实施“入境后检测”。 同一天，法国也发布公告称，以来自中国的飞机乘客为对象，在登机前要出示新冠病毒核酸检测阴性结果证明。特别是，决定对抵达首都巴黎戴高乐国际机场的中国乘客进行随机基因扩增（PCR）检测，并实施分析碱基序列的工作。法国还劝告本国国民，“尽量推迟去中国的旅行。” 据法新社等媒体报道，欧盟（EU）也决定于4日讨论对来自中国的入境者的联合防疫对策。今年上半年欧盟轮值主席国瑞典政府表示：“正在寻求全体欧盟成员国就引入入境限制措施的共同应对。” 据路透社1日报道，加拿大和澳大利亚也将分别从5日开始义务性地对来自中国的游客进行新冠病毒 PCR检测。不仅是中国内地，从中国香港、澳门出发的游客必须在出发48小时内提交新冠病毒核酸检测阴性证明。

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