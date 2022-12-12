今年的四字成语是“过而不改”. December. 12, 2022 07:33. by 赵有萝记者 jyr0101@donga.com. 全国大学教授们认为，今年表现韩国社会面貌的四字成语是“过而不改”。意思是“做了错事也不改正”。 据《教授新闻》11日报道，对全国935名大学教授进行的问卷调查结果显示，50.9%（476人）认为“过而不改”是今年四字成语的第一名。这是首次出现在《论语·卫灵公篇》中的表述，孔子说：“过而不改，是为过改。”意思是：“如果犯了错误而不改正，那就是真正的错误。” 骊州大学教授（世宗领导力研究所所长）朴贤模（音）推荐了“过而不改”。他表示：“无论是执政党还是在野党，只要发现错误，就会说，‘前政府做得更差’或‘这是总统的过错’，不想改正。”“在这种情况下，即使发生梨泰院万圣节惨案等落后国家型事故，也没有出现愿意承担责任的政治家。” 教授们批判了韩国政治的落后性和小人政治。一名教授表示：“做了错事而不思悔改和改善的现实，甚至让人感到悲痛。”另一名教授指出：“阵营之间的理念矛盾达到高潮，在承认自己错误的瞬间，就被成为失败者。受到这种强迫的束缚，先扛过再说的风气蔓延。” 排在第二名的是“欲盖弥彰（14.7%）”。这是比喻“想要掩盖就会更加暴露”的成语，越是试图掩盖错误，就越会暴露出来。出自鲁国左丘明解释孔子所著《春秋》的书《左氏传》。这似乎也是批评了在梨泰院惨案后续措施等中不负责任地试图掩盖的政府和政治圈的样子。排在第三名的是“累卵之危（13.8%）”，意思是像好几颗蛋堆在一起那样危险。《教授新闻》从2001年开始每年都会选定并发表反映社会面貌的四字成语。

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