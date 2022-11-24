世界经济增长预测不变，韩国却暴跌0.4个百分点，除了出口别无他途. November. 24, 2022 07:47. . 经济合作与发展组织预测，明年韩国经济将仅增长1.8%。经合组织9月份还认为韩国明年的经济增长率为2.5%，但时隔两个月下调了0.4个百分点。问题在于，明年世界经济增长率仍维持在2.2%，同时却下调了韩国的增长率。也就是说，韩国经济无法赶上全球增长势头，开始落后。经合组织在韩国报告部分的开头指出，“失去了增长动力”，其理由是占韩国出口20%的半导体的全球需求不振、中国、欧盟等出口对象国的经济恶化。 作为出口主导型国家，韩国的地位最近正在发生严重动摇。继上个月出口时隔两年转为减少趋势后，本月1日至20日的出口比一年前减少了16.7%。连续8个月出现贸易逆差，时隔14年的年贸易逆差已成定局。产业研究院预测，明年的出口额将比今年减少3.1%。 尽管如此，高物价、高利率、高汇率和低增长重叠的复合危机的突破口还是只能从出口中寻找。出口占国内生产总值三分之一和工作岗位的15%，是韩国经济的驱动引擎。尹锡悦总统昨天主持出口战略会议时要求“所有部门的产业部化”，也是因为这个原因。问题是，单凭政府的催促，出口很难恢复。美中霸权矛盾导致的世界经济集团化、中国经济高度化导致的韩中贸易结构变化、全球需求停滞，都是通过政府的努力很难解决的结构性因素。 而且，在尖端产品的出口竞争中，与中国的差距越来越大。据《日本经济新闻》报道，去年56个核心产品在世界市场占有率中，中国领先的产品数量包括电动汽车电池在内共有15个，紧随美国（18个）排在第二位。在大型液晶面板、造船领域领先的被中国赶超的韩国一等品有5个，只有中国的三分之一。 要想恢复受损的出口竞争力，必须将具备超差距竞争力的一等商品增加两倍、三倍。为此，政府应该消除阻碍作为全球玩家活动的企业的“沙袋”，首先整顿比竞争国家企业更不利的税制等条件。目前，当务之急是解决成为出口企业大担忧的物流、铁路罢工。

한국어