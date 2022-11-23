“比老婆还疼爱的水田”. November. 23, 2022 07:47. . 伦理与常识有时走同一条路，有时也会分道扬镳。郑智雅作家的小说《Bravo，Lucky Life》展现了伴随这种分裂的困难。 小说中的父亲把自己毕生劳作的水田和旱田几乎都卖光了。这是因为在休假回来归队途中遭遇交通事故而成为植物人的小儿子。医生说没希望了，摘掉人工呼吸器吧。医生的话虽然很无情，但却是常识的声音。但是父亲即使卖掉所有的东西也想救活儿子。儿子当了8年的植物人，最后竟然奇迹般地睁开了眼睛。但是认不出人，说不出话，动弹不得。只是吃完睡觉而已。 其间一无所有，只剩下一块水田。父亲望着儿子想。“杀了这家伙，然后我也跟着走吗，这对我们两人来说不都是幸福吗？”他开始借酒劲儿掐住儿子的脖子。但是，他掐着儿子的喉咙里传出了声音。“啊……阿布……”这是13年来第一次听到儿子的声音。这是“救命”的呐喊。儿子即使不能说话、不能动弹，也是个“会思考的人”。父亲哭了，儿子也哭了。他第一次知道“不仅流眼泪，还会像水泵一样哗哗地涌出”。第二天，他毫无留恋地卖掉了“比老婆还疼爱的稻田”，最后成了生活保护对象。在过去的23年里，他把儿子出现的微小的变化视为奇迹。在这期间，对其他子女的疏忽也是理所当然的。甚至从负债累累的大儿子那里听到了“现在活人快要死了”的话。 小说提醒人们，没有即使不完整，即使没有变完整的可能性就可以放弃的剩余存在。这就是伦理。与常识不同的伦理。但如果是我们的话会怎样做呢？郑智雅的小说总是抛出这样的问题。

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