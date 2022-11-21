曾两次获得世界杯冠军的乌拉圭队为何队服上会出现“4颗星”？. November. 21, 2022 07:38. by 金培中 wanted@donga.com. 24日，乌拉圭国家队将与韩国队进行2022卡塔尔世界杯小组赛，19日球队在多哈阿尔-埃尔萨尔训练场进行了首次当地适应训练。乌拉圭球员们穿着的练习服上衣的左胸上印着的4颗星星看起来十分耀眼。 据国际足联（FIFA）透露，首次在世界杯球衣上加入星星的球队是巴西。巴西队在1970年墨西哥世界杯上夺冠，创下了世界杯历史上首次3次夺冠的纪录。为了纪念这一事件，在国家队标志上加入了3颗星。之后球队于1994年在美国、2002年韩日世界杯上也获得了冠军，星星数增加到了5颗。 不仅仅是巴西。曾获得过世界杯冠军的8个国家中有7个国家按照世界杯冠军次数印上了星星。只有乌拉圭例外。乌拉圭队是1930年在本国举行的第一届世界杯和1950年巴西世界杯上获得过2次冠军的球队，但星星却有4颗。 FIFA介绍说：“剩下的2颗星是纪念1924年巴黎、1928年阿姆斯特丹奥运会金牌而加入的”，“乌拉圭是在没有世界杯的时期，唯一将奥运会冠军视为与世界杯冠军同级的国家。”同时，国际足联还介绍说：“对星的数量没有严格的标准。” 法国媒体《LA DEPECHE》介绍称，“要想理解乌拉圭坚持4颗星的理由，我们要先仔细查看一下历史”，“乌拉圭队的目标是在本届世界杯上获得第5颗星，与巴西并肩而行。”乌拉圭曾被巴西强制合并，1828年独立，是有历史的国家。乌拉圭队首次身穿印有4颗星的队服出战2002年韩日世界杯时，巴西队队服上也只有4颗星。

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