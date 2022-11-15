金敏善成为首位获得国际滑联世界杯1000米银牌的韩国女选手. November. 15, 2022 07:45. by 兪載泳 elegant@donga.com. “新纪录制造机”金敏善（23岁•议政府市厅）作为韩国女子速滑（速度滑冰）选手首次获得了世界杯1000米银牌。 13日（当地时间），金敏善在挪威斯塔万格举行的国际滑联（ISU）2022~2023速度滑冰世界杯第一站比赛女子1000米赛Division A（第1级）上，滑出了1分15秒82的成绩。比她更快通过终点线的选手只有朱塔•莱尔丹（24岁•荷兰•1分15秒61）一人。 在ISU开始1985~1986赛季速滑世界杯后，韩国女选手在该项目中没有一人获得过第二名及以上成绩。在世界杯上共收获94枚奖牌的“冰上女皇”李相花（33岁•退役）在该项目上也只获得了2枚铜牌。 前一天在主要项目500米项目上获得个人首枚世界杯金牌的金敏善当天还追加了1000米银牌，从而点亮了自己在意大利米兰-科尔蒂纳丹佩佐举行的下届冬奥会上站上领奖台的前景。今年2月北京冬奥会当时，金敏善在500米项目上排在第7位，在1000米项目上排在第16位。 2017年9月在加拿大卡尔加里举行的“保罗精英赛2017”女子500米比赛中，金敏善以37秒70的成绩将李相花保持的世界青少年纪录（37秒81）提升了0.11秒，成为“后李相花时代”的领头羊。 然而，她很快便被贴上了“国内用”的标签。因为在很难找到对手的国内舞台上，连日来不断刷新纪录，但在国际舞台上，由于腰部疼痛，只能往返于A级和B级（第2级）。率领金敏善所属俱乐部议政府市厅队的主教练诸葛成烈（52岁）给出的处方是“加强中长距离训练”。 曾两次在世界杯男子1000米比赛中夺冠的诸葛教练表示：“金敏善原本将焦点放在500米上，专注于起跑和肌肉训练。但是因为腰部疼痛，很难培养肌肉力量，所以一直处于郁闷的状况”，“带着‘如果很难培养肌肉力量，就用耐力来代替吧’的想法。同时备战1000米、1500米，将优点最大化。” 以肌肉力量开始战胜腰部疼痛的金敏善在去年12月举行的上赛季世界杯第4站比赛上刷新了个人最好成绩（37秒205），今年3月她又在世界杯总决赛500米上获得铜牌，成功登上了个人首个成人组国际舞台领奖台。 金敏善在社交网络服务（SNS）上留言说：“用两枚世界杯奖牌结束世界杯第一站比赛！真是个幸福的周末。感谢大家的支持”，祝贺自己。金敏善计划参加从18日开始在荷兰海伦芬举行的世界杯第2站比赛，继续保持良好的上升势头。

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