李捺致乐队：“超越板索里……来一场寻访生命之源‘水底’的旅程吧”. October. 21, 2022 07:41. by 李知訓 easyhoon@donga.com. 以从板索里五剧目的《水宫歌》中摘取的《老虎下山》在全世界大受欢迎的乐队李捺致（LEENALCHI）时隔3年携新曲回归。将于29日至30日在首尔江西区LG艺术中心首尔举行的演出《水底》中公开。届时李捺致将演唱并演奏包括最近在部分舞台上公开的《嘻嘻哈哈》在内的未发表曲《太古行星》、《让人惶惶不安的传闻》、《Bing Bing Bing》等11首新曲。 在《水底》演出中展现的歌曲虽然各自存在，但中心只有一个故事。书中包含了天文学家寻找生命的根源地水底的旅程。与为了寻找兔子肝而登上陆地的鳌主簿故事中获得主题的第一张专辑不同，计划在《水底》公演中公开的新曲与板索里五剧目完全无关。在19日的记者见面会上，乐队队长张英奎（贝斯）表示：“在李捺致的音乐中，板索里所占的比重相当大，因此曾考虑过要不要利用五剧目的其他作品，但最终得出的结论是，用‘现在’能说的故事制作音乐是李捺致未来要走的路。” 演出以在李捺致的歌曲中添加朴正熙导演构想的天文学家故事的方式组成。歌曲和歌曲之间用“独白”（在板索里用自由节拍编成歌词的技法）来填满。为了突出巨大而深邃的空间感，将全部使用34米深的后舞台。 李捺致将利用此次演出的歌曲在明年上半年发行第二张专辑。会让人不由自主地耸肩的有节奏的贝斯和具有中毒性的副歌部分是优点，在保留现有“李捺致风格”的同时，在给人梦幻感觉的摇滚音乐中添加了电子音。主唱唱法也发生了变化。4名说唱艺人为了发出和音，放弃了板索里技巧，还运用了假声和低语等板索里没有的唱法。 李捺致上个月刚刚结束了英国、比利时、荷兰、匈牙利等首次欧洲巡演，期间得到了“稀有的熟悉、美丽的陌生感”（BBC广播）和“声音在音和音之间滑来滑去”（英国著名制作人布莱恩•伊诺）等称赞。成员李娜莱（主唱）说：“比起守护我们国家传统的使命感，更想成为一支在李捺致这个大家庭里自由思考各自音乐的乐队。”票价为3万~7万韩元。

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