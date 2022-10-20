朝鲜再次炮击海上缓冲区……6天共发射910发. October. 20, 2022 07:54. by 尹相虎军事记者、仁川=孔升培记者 ysh1005@donga.com、ksb@donga.com. 朝鲜继18日深夜（150多发）之后，19日白天（100多发）再次公然违反《9·19南北军事协议》，两天里向东部和西部海域的“北方界线”以北缓冲区共发射350多发炮弹，展开了猛烈的挑衅攻势。当天在延坪岛能听到炮声，同时还有住宅的窗户晃动，居民们陷入了不安之中。此前，朝鲜在14日也曾向东部和西部海域缓冲水域内进行炮击（560多发）。仅6天时间，朝鲜就向禁止射击区域发射了910多发炮弹。据悉，朝鲜在接连不断的炮击挑衅中使用了122毫米放射炮等。 朝鲜19日上午和下午两次以总参谋部发言人的名义表示：“敌人18日在南江原道铁原郡前沿一带发射数十枚放射炮，19日上午又在我军第5军团前沿一带发射10多枚放射炮，进行了军事挑衅。我方对此进行了强有力的威胁警告射击。”韩国军方认为，朝鲜主张的“挑衅”是指驻韩美军正在实施的多管火箭炮系统（MLRS）射击演习。该演习遵守《9·19协议》，在军事分界线5公里以南进行，但朝鲜再次找茬强行炮击挑衅，可能是想将《9·19协议》面临被废除危机的责任转嫁给美国。 分析认为，朝鲜有意通过此举诱导韩美、南南矛盾，引诱韩国政府先废除《9·19协议》，为后续挑衅积累名分。据分析，朝鲜此举也是为了以对南战术核武器威胁为武器，制造前方的军事紧张气氛，从而削弱韩美军方的实弹射击训练。 朝鲜向西部海域海上缓冲区进行炮击的19日白天，仁川市瓮津郡延坪岛充满了紧张感。延坪面事务所下午1点左右播音说“从北方传来炮击声，请倾听村庄广播”，1小时30多分钟后炮击结束。 居民A某（50多岁男性）说：“最近朝鲜反复进行炮击，不少人想起12年前（炮击挑衅）的噩梦，感到不安。”海警当天还向在附近海域作业的渔船发送了内容为“为了安全，请立即进港”的短信。

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