4800家公司获得青年雇佣奖金后停业……血税钱是冤枉钱吗?. October. 19, 2022 07:47. . 据悉，2018年以来从政府获得“青年追加雇佣奖金”的约8万家企业中，有4800家已经停业。该制度是政府对聘用青年为正式员工的中小企业、3年内向每名青年支付最多900万韩元的奖金。这是为了让青年们能够稳定地长期工作的制度。但停业的企业雇佣的2万多名青年的工作岗位只暂时存在然后就消失了。结果，只浪费了作为奖金支付的1488亿韩元税金。 当初在2017年8月示范实施该项目时，对象仅限于有增长潜力的中小企业，要提交之前3年间的销售额等，反映在审查中。但随着2018年3月事业正式开始，支援对象扩大到除有害行业以外的5人以上的中小、中坚企业，却反而废除了财务审查。也就是说，只要企业提交招聘青年的劳动合同、工资支付凭证等，即使不提交财务资料，也可以获得奖金。 政府为创造工作岗位而提供补贴的项目，为了判断该企业能否长期维持雇佣，考察其经营情况是常识。实际上，支援招聘50岁以上求职者的中小企业的“新中年合适职务雇佣奖励金”等反映在对财政健全性的评价上，由此选定对象企业。但青年雇佣奖金没有评价企业的财务状况就确定对象，结果甚至出现了年销售额为0韩元的企业在得到奖金后关门的事例。正因为如此，才会有人指出税金是“冤枉钱”。 监查青年雇佣奖金事业的监查院上个月向雇佣劳动部通报说：“今后推进类似的工作岗位事业时，要制定对支援对象企业的财务标准等改善方案。”但是，作为该事业的后续，今年新设的“青年就业岗位腾飞奖金“也没有对财务情况进行审查。为了避免哪怕白白浪费1韩元的税金，雇佣部应该尽快强化对青年就业岗位相关奖金的审查标准。

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