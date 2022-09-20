最早可在本月内实现“棒球场无口罩助威”. September. 20, 2022 07:33. by 柳根亨 noel@donga.com. 最早在本月内，50人以上的室外集会、活动中可以摘下口罩。在室外举行的棒球、足球等体育比赛和大型演唱会将可以“无口罩”观看。 19日，据防疫当局透露，作为新型冠状病毒肺炎（COVID-19）疫情夏季再流行稳定化的出口战略，正在推进“解除50人以上活动和集会的室外口罩限制”。最早在9月中旬，最晚在下个月中旬职业棒球季后赛开始之前解除限制的可能性较大。 政府在5月2日解除室外口罩义务化后，维持了在50人以上聚集的场所戴口罩的方针。政府相关人士表示：“虽然立即解除室内口罩义务化有些负担，但是室外集会活动‘无口罩’现在已经形成了可以承受的环境。”上个月接近20万名的每日确诊人数在19日减少到了1.9470万名。 政府开始讨论废除海外入境者入境后基因扩增（PCR）检查义务化的方案。防疫当局本月废除了“入境前PCR”检查，但维持了入境后1天内PCR检查义务化规定。但是，为了吸引海外游客等搞活经济，不断有人要求废除入境后的检查。

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