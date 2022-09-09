政府携手谷歌等支援创业企业进军海外市场. September. 09, 2022 07:26. by 郑瑞英记者 cero@donga.com. 政府将携手亚马逊、空中客车等跨国企业，正式进军海外市场。其意图是通过这一措施培养“全球独角兽（企业价值10亿美元以上的创业企业）”,将以内需为主的创业生态界扩张到全球。 8日，中小风险企业部在非常经济部长会议上发表了上述内容的《K-创业企业进军全球战略》。 首先，从明年开始，将与亚马逊网络服务（AWS）、空中客车、甲骨文等9家跨国企业一起，向国内270家创业企业提供合作伙伴宣传机会等，支援其进军全球市场。帮助创业企业进军海外市场的国内大企业数量也从目前的5家扩大到10家，支援各产业140家有潜力的创业企业。通过民间咨询公司，为预备独角兽企业等中小风险企业部发掘的有潜力的创业企业支援制定全球化战略。 9月中旬，将在美国当地举行在国内创业企业、全球大企业、风险资本中间提供网络机会的活动。另外，还计划将国内创业活动“COMEUP”的运营委托给民间，将其发展成为全球创业庆典。利用乐天风险投资等国内企业的海外基础设施，明年将在越南开设“K-创业中心”等，增加海外据点。 为了外国创业者，将获得政府推荐书，支援每年延长一次的外国人技术创业签证，允许每两年延长一次。对所管部门长官推荐的人才简化签证条件的专门职特定活动签证部门推荐制度也将活跃起来。同时，还将推进符合全球标准的风险投资制度的引进。

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