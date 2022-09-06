欧盟、日本也反对“美国通胀削减法”……没有过辜负同盟的“领导国家”. September. 06, 2022 08:06. . 欧盟和日本也对仅限于北美产电动汽车发放补贴支付补贴的美国通货膨胀削减法提出了担忧。欧盟委员会执行副主席多姆布劳斯基斯最近对美国贸易代表凯瑟琳·泰指出，“存在对欧洲电动汽车企业的歧视”。据说，日本也通过各种渠道转达了忧虑。韩国政府计划通过通商交涉本部长安德根、产业通商资源部部长李昌洋访美，与美国方面继续进行磋商。 现实情况是，美国不顾主要同盟的反对，基本上不可能立即修改通胀削减法。通胀削减法被评价为是拜登总统作为大选口号提出的“更好的重建”的重点立法，也是在11月中期选举之前提高拜登政府支持度的壮举。从美方的反应来看，似乎很难修改法律。据悉，美国国家安全事务助理沙利文上周在韩美日安全室室长会晤中表示：“我们都回去熟读通胀削减法吧！”与其说是“我会好好看”，不如说是“你们好好读读吧！” 提出牵制中国的美国加强竞争力的立法正越来越带有保护主义色彩。通胀削减法不仅规定业已实行的北美最终组装完成车的补贴条件，还规定从明年起电动汽车电池必须具备北美产矿物和零部件采购条件。之前通过的半导体培育法也包含了以禁止在中国投资为条件支付补贴的内容。三星电子和SK海力士的中国事业也有可能受到影响。 这种保护主义立法，拜登政府虽然强调是为了牵制中国而与同盟、友邦联合，却难免受到以本国优先主义为由对同盟视而不见的批评。美国一直主张加强与中国对抗的竞争力，诱导本国企业回归本国和同盟国企业对美投资。但是，这种不仅违反国际规范、也背弃同盟的“美国第一”立法，被中国官方媒体嘲讽为“刺伤韩国背部的美国刀刃”。 此前，韩国一直配合美国的供应链重组战略，致力于加强与美国的经济安保同盟。如果这样的核心同盟企业在美国受到不利影响，甚至陷入必须在中国斩断手脚的地步，美国推进的供应链联合绝不会取得成功。美国应该倾听同盟的声音，诚实地寻求解决方法。

한국어