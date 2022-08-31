明年预算为639万亿韩元……该花的都在花，能算是“勒紧裤腰带”吗？. August. 31, 2022 07:40. . 尹锡悦政府首次提出的明年预算案被定为639万亿韩元。这比今年的基本预算增加5.2%，比包括第二次补充预算在内的今年政府总支出减少6%。政府自我评价说，考虑到文在寅政府5年间总支出年均增加8.7%等因素，把持续13年的“扩张财政”基调改为“健全财政”。 今年底国家债务将首次达到国内生产总值的50%，因此政府不可避免地要阻止财政的急剧扩大。但是，今年的总支出创历史新高，是在总统选举、全国地方选举的过程中，因民粹主义竞争而暴增，因此，对于减少6%的水平，政府不能说是在勒紧裤腰带。如果在国会预算审议过程中反映朝野的要求，以经济停滞为由，明年再次提出补充预算的要求，那么很难保证总支出的减少。 要想消除这种忧虑，政府和执政党首先要最小化或推迟大选公约等支出，说服国民和在野党。但是，政府优先反映了尹锡悦总统的善心公约预算。明年将士兵月薪提高到100万韩元，给0~1周岁子女养育家庭每月35万~70万韩元的父母工资，就属于这种情况。同时，还全额削减了共同民主党一直表示一定要确保的地区货币预算。以这种方式，怎么能进行建设性的预算协商呢？ 考虑到全球紧缩导致的经济放缓，明年能否正常征收税款还是个未知数。政府预计明年的国税会比今年增加0.8%。但是，主要企业的业绩正在恶化，房地产、股票交易也在减少，因此谁都无法保证明年的税收。更何况，政府计划从明年开始修改法人税、所得税、综合房地产税制度，每年要减收13万亿韩元的税金。 尹总统最近表示：“现在需要与物价进行战争，政府也只能紧缩。”如果财政健全化的意志如此明确，那么就应该从120个国政课题预算开始，集中支援生计受到威胁的平民和弱势群体。朝野政界也应该克制无差别的增额要求，减少政府未能自行剔除的不必要支出。特别是今年国会必须将严格标准的财政准则法制化，纠正崩溃的财政纪律。

한국어