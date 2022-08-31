俄乌战争导致欧洲能源大乱……法国政府考虑今冬实行能源分配制. August. 31, 2022 07:41. by 金民 kimmin@donga.com. 由于俄罗斯入侵乌克兰，整个欧洲正在经历能源大乱，在这种情况下，法国政府提出了今年冬天实行能源分配制的可能性。法国约70%的消费电力由核能解决，与德国等国家相比，法国对俄罗斯天然气依赖度较低。连法国也考虑实行配给制，可见欧洲的能源状况非常严峻。 据法新社等媒体报道，法国总理博尔内（照片）29日在巴黎举行的法国雇主团体“法国企业运动”年会上对出席会议的经营者表示，“如果我们共同努力，就能克服能源不足危机，否则最坏的情况只能强迫他们节约能源”，表示可能实施配给制。以当天为准，法国的电力批发价格达到每一千度1200欧元，创下了历史最高值。 博尔内表示，“所有企业都要在9月之前制定节能计划”，并嘱咐，今后数月内，整个产业界应该尝试减少对化石燃料能源的依赖度等大规模转型。其宗旨是，在政府强制实施配给制之前，自发地节约能源。但是考虑到因突然实行配给制而受到打击的企业，正在制定可以买卖分配能源的“能源配额交易制”等紧急对策。 欧盟对俄罗斯引发的能源危机采取了共同应对措施。欧盟轮值主席国捷克工贸部长西凯拉29日在推特上表示：“将于9月9日在比利时布鲁塞尔举行欧盟能源委员会特别会议。”他表示，为了整顿无法正常运转的能源市场，将讨论煤气费上限制、电力市场改革等问题。他强调：“要阻止俄罗斯总统普京动摇欧洲的电费。” 特别是比利时能源部长蒂纳·范德斯特拉埃顿强调欧盟层面的联合。他说：“如果天然气价格不冻结在目前的水平上，欧盟国家今后将经历5到10个可怕的冬天。”

한국어