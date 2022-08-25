尹锡悦：“宏观经济形势趋于艰难……不会放松警惕”. August. 25, 2022 07:57. by 洪壽英, 朴民優 gaea@donga.com,minwoo@donga.com. 尹锡悦总统24日就韩元对美元汇率暴跌、贸易收支赤字扩大等严重的国内外经济形势，要求采取周密的应对措施。尹锡悦表示：“为了让国民安心，一刻也不会放松警惕。” 尹锡悦当天在首尔瑞草区aT中心主持的第二次宏观金融状况检查会议上表示：“国内外宏观形势发展，比在5月13日召开的第一次会议上与民间专家一起预测的情况更为困难，”“金融、外汇市场的变动性增大，全球经济放缓的可能性正在提高。” 尹锡悦还表示：“与过去的危机相比，韩国经济的对外财务健全性虽然得到了很大的改善，但绝对不能掉以轻心，”“为了防止任何金融、外汇的危机状况再次发生，以及不让民生艰难进一步加重，将进行彻底的检查和应对。” 在当天的会议上，尹锡悦与副总理兼企划财政部部长秋庆镐、金融委员长金柱炫、民间专家一起检查了各领域的风险因素。尹锡悦在会议结束时表示：“请随时告知在现场感受到的问题。要实时沟通，立即采取必要的应对措施。”他嘱咐幕僚们：“要每天都与在现场接触现实的人随时沟通，管控风险。” 此外，韩国银行将于25日召开金融货币委员会会议，决定新的基准利率。虽然市场大体上预测韩国银行将上调0.25个百分点，但由于最近汇率暴涨，担心通货膨胀恶化，因此有人提出进一步“大步伐”（上调0.50%）的可能性。

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