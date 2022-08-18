LG电子-KT在服务机器人领域展开合作，签署共同研究-平台构建MOU. August. 18, 2022 07:55. by 具特敎 kootg@donga.com. LG电子将携手KT公司扩大服务机器人事业。LG电子17日表示，在首尔江西区LG科学公园，KT AIDX融合事业部门负责人宋在浩、LG电子BS事业本部长张益焕（音）等出席会议，并签署了扩大国内服务机器人事业的业务协约（MOU）。两家公司计划阶段性地进行△扩大挖掘结合机器人制造和服务领域力量的新事业机会 △构筑新一代机器人研究开发合作体制 △构筑加强服务机器人产业竞争力的平台等合作。LG电子拥有人工智能（AI）等机器人解决方案相关核心技术。公司计划将此与KT拥有的机器人事业运营经验相结合，提供进一步发展的机器人解决方案。

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