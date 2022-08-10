黄金咨询综艺热潮，超越电视，在YouTube也获得人气. August. 10, 2022 07:52. by 金泰彦记者 beborn@donga.com. “一对一的个人咨询也非常重要。但是，有不少人觉得预约困难，且在费用方面感到负担。而做广播节目的话很多人不用花钱，可以一起思考精神健康问题。” 如果要选在最近的电视综艺节目中引起最大反响的明星，很难漏掉精神健康医学专业医生吴恩英博士。Channel A《最近的育儿-金子般的儿女》和《吴恩英的黄金咨询所》引发的综合症早已占领了地面波电视台。吴博士在接受《东亚日报》采访时表示：“有很多人一起对话、一起思考、获得安慰。” 最近在广播和油管上不断涌现的内容中，所谓的“咨询综艺”成为了大势所趋。出演者们在镜头前倾诉腐蚀内心的苦恼，与咨询者对话，获得了心灵的安宁。观众们也对与自己有相似苦恼的人表示同感或吐露困难的人加油助威，对咨询综艺狂热不已。 虽然以前也不是没有类似形式的综艺节目或教养节目，但让这种节目成为大势的还是吴博士。最近，只要是养育子女的父母，谁都不会错过《最近的育儿-金子般的儿女》，而《吴恩英的黄金咨询所》干脆将领域扩大到成人。 最重要的是咨询综艺的魅力在于咨询者们可以得到解决问题的头绪。《吴恩英的黄金咨询所》每个嘉宾的录制时间经常超过4个小时。大众文化评论家河在根（音）分析称，“吴博士不仅能解决孩子们，还能解决成人，特别是夫妻的苦恼，这种咨询得到了观众们的信赖”，“类似形式的节目扩展到地面波电视等，正在成为一种综艺体裁。” 这种趋势在YouTube上正在进一步扩大。几年前成为占卜人的演员郑浩根就是其中的代表。油管频道“郑浩根奇妙的人生咨询所-新夜餐厅” 有很多点击量远远超过100万次的小故事。在该节目中，郑某穿着干净利落的正装，保持沉稳的声音，在装饰成咖啡厅的摄影棚里进行简单的对话。因为是占卜人，所以在节目中会算卦，但是倾听对方的苦恼并进行沟通的样子令人印象深刻。 像模仿Channel A节目的YouTube频道《金子般的我的爱》也备受关注。笑星李龙真和申气露通过为普通人或油管博主的恋爱提供咨询的形式，以搞笑又开放的姿态对话的样子引来很多人的掌声。从2019年开始播出的KBS JOY《什么都可以问》也在李秀根和徐章勋的默契下成为了长寿节目。 咨询节目要想持续得到响应，比起刺激性的素材，真诚地接近更重要。导演《吴恩英的黄金咨询所》的郑在国PD表示：“看着嘉宾，有不少观众表示‘面对问题想要解决问题的人增加了’”，“就像接受健康检查一样，为了精神健康需要‘咨询检查’，因此正在努力融入能让很多人产生共鸣的内容。”

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