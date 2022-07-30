教育部：从2025年起小学入学年龄从满6周岁提前到满5周岁. July. 30, 2022 07:33. by 赵有萝记者 jyr0101@donga.com. 从2025年开始，小学入学年龄将从现行的6周岁提前一年到5周岁。政府还将重新推进合并目前3周岁至5周岁可以就读的幼儿园和托儿所的方案。教育部29日通过业务报告，向尹锡悦总统报告了上述内容。 教育部当天表示，将对从6岁开始的“小学6年、初中3年、高中3年”的义务教育12年课程，进行从5岁开始的学制修改。社会副总理兼教育部长朴顺爱在预告新闻发布会上表示：“从2025年起的4年里，将阶段性地提前小学入学年龄。” 按照政府的计划，到2025年，5岁儿童中的1月至3月出生者将成为小学入学对象。2026年5岁中1月至6月出生者、2027年5岁中1月至9月出生者、2028年所有5岁儿童都将上小学。 如果按照此次发表的内容下调小学入学年龄，那么在1949年《教育法》中将小学入学年龄规定为满6周岁后，时隔76年再次发生变化。教育部将于8月组成并运营“学制修改工作组”，计划在今年下半年（7月至12月）制定修改学制推进方案试行方案后，从明年开始由国家教育委员会讨论最终实施方案。 与此同时，教育部还报告了合并幼儿园和托儿所的所谓“保留合并”方案。计划到2023年为止，制定幼儿园和幼儿园管理体系一元化方案，从2024年开始进行统合。该方案从金泳三政府时期的1997年开始推进，但因部门间权限分配等问题未能推进。朴顺爱强调此次推进的意志，说：“如果只是讨论的话，就不会提出（保留统合问题）。” 另外，文在寅政府时期决定在2025年统一废除的自律型私立高中和外国语高中悲喜交加。教育部在此次业务报告中表示，将保留私立高中，但把外国语高中转变为普通高中。

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