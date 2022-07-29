今后一旦发现非法卖空行为，将立即展开检查. July. 29, 2022 07:54. by 金紫炫记者•田主永记者 zion37@donga.com,aimhigh@donga.com. 今后，犯下卖空相关非法行为的投资者将跳过金融当局的调查，直接接受检察机关的调查。 28日，金融委员会、金融监督院、大检察厅、韩国交易所召开了紧急会议，发表了上述内容的“卖空制度补充方案”。其核心是加强对非法卖空或与卖空相关的操纵行情等的揭发和处罚。这是根据前一天尹锡悦总统向金融当局和检察机关等相关机构提出的“一定要根除围绕卖空的不法行为的觉悟，制定相关对策”的要求而做出的决定。 根据此次对策，金融监督院如果发现与卖空相关的不公正交易嫌疑，将立即着手企划调查。另外，对于非法卖空，还决定积极利用无需金融当局的行政调查程序，由首尔南部地方检察厅证券犯罪联合调查团立即着手调查的“快速通道（迅速处理）”程序。 个人投资者的卖空门槛将降低。个人投资者的卖空担保比率将从140%下降到120%。这改善了与外国人和机构（105~120%）相比处于不利地位，被称作 “倾斜的运动场”的指责。

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