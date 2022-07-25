“视频泄露”受害……举报极权主义“魔女狩猎”. July. 25, 2022 07:49. by 孫孝珠 hjson@donga.com. 在罗马尼亚一所名牌学校担任历史教师的艾米莉亚（凯蒂娅•帕斯卡留饰）面临危机。与丈夫拍摄的性关系视频被泄露后被上传到了成人网站上。艾米莉亚最终被叫去家长会议。假装高尚的家长们和同事教师们各种戏弄和侮辱层出不穷。虽然她是影像外泄的受害者，但却遭到了魔女狩猎，陷入了困境。 将于28日上映的《噩梦炸裂或疯狂的色情（Bad Luck Banging Or Loony Porn）》 （照片）是去年在柏林国际电影节上获得最高奖金熊奖的电影。分为三部曲的该电影中，第一部分是像追击因影像泄露而变得尴尬的艾米莉亚往来街头的样子一样拍摄，跟随她的一天。第二部分将停止展开故事情节，依次展示罗马尼亚臭名昭著的独裁者齐奥塞斯库、种族歧视等70多个关键词和形象，然后用字幕说明相关内容。例如，以罗马尼亚民族诗人埃米内斯库为关键词，展示印有他面孔的纸币后，贴上“我们的良心”的说明。第三部分讲述了艾米莉亚在家长会议上经历的故事。 第二部分介绍的关键词与第三部分紧密相连。在第三部分中，家长们虽然称赞象征良心的埃米内斯库，但是对于猛烈抨击受害者艾米莉亚、放任子女登录成人网站的自己，家长们一贯表现出宽容、“没有良心的样子”。虽然家长们谴责1989年倒台的齐奥塞斯库独裁政权，但他们的行为本身就是独裁政权的极权主义。 导演拉杜•裘德以新的拍摄方法引领叙事，同时以黑色喜剧的形式愉快地指出了在祖国罗马尼亚形成的独裁和极权主义、吉普赛人歧视、现代人的各种伪善。

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