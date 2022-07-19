强势美元导致资本流失，“危机防波堤”外汇储备是否充分?. July. 19, 2022 07:54. . 彭博社17日报道说，今年以来，从韩国股市流出的外国资金达160亿美元，在除中国以外的亚洲新兴国家（地区）中，仅次于台湾和印度，居第三位。随着美元价值升至20年来的最高值，全球资金将离开汇率脆弱的亚洲市场。虽然还没有出现韩美利率逆转现象，但资本外流已经开始。 最近美元走强的情况非常罕见，甚至流行开了“超级美元”“国王美元”等词语。因为在全球通货膨胀和经济萧条的局面下，随着美国联邦储备委员会加快上调利率的速度，世界资金正涌入代表性的安全资产美元。受此影响，今年以来韩元贬值超过9%，欧洲的欧元和日本的日元分别下跌11%和17%。除美国以外的各国正经历着进口物价上升导致的通货膨胀和资本流失的双重痛苦。 韩国在防卫韩元对美元汇率的过程中，面临着外汇储备剧减的问题。6月底的外汇储备比一个月前减少了94亿美元以上。这是自2008年11月金融危机之后，13年零7个月来减少幅度最大的一次。目前的外汇储备额为4383亿美元，远不及国际货币基金组织建议的6810亿美元。如果本月底美联储实施大幅上调利率的“巨大步伐”，韩美利率逆转，资本流出规模可能会进一步扩大。目前的外汇储备是否足以成为外汇危机的防波堤，令人怀疑。 在资本外流开始的情况下，政府出台的汇率对策只是对外国人的国债投资给予免税优惠。美国、英国、德国、法国等主要国家从很早开始实施这一措施，仅凭此举很难吸引外国资金。 经济副总理秋庆镐昨天在接受外媒采访时表示：“资本外流不会只因利率差异等一个因素而发生。”虽然这句话强调了经济的基础实力，但韩国面临的现实不容乐观。首先要找到上半年达到历史最大规模的贸易赤字问题的解决方法。今天在首尔举行的韩美财长会议上，为签订韩美货币互换协议迈出第一步也很重要。在韩美利率逆转在即的今天，政府和韩国银行应该动员一切可能的手段。

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