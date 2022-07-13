曾任纽约爱乐乐团音乐总监的艾伦•吉尔伯特将指挥KBS交响乐团. July. 13, 2022 08:01. by 刘润钟=文化专门记者 gustav@donga.com. 2014年率领纽约爱乐乐团访韩的前纽约爱乐乐团音乐总监艾伦•吉尔伯特将首次指挥KBS交响乐团。29日晚8时在艺术中心仁川音乐厅、30日上午11时30分在首尔乐天音乐厅举行的KBS交响乐团第780届定期演奏会。乐天音乐厅的演出是KBS交响乐团创立以来首次举行的“Matinée（日间演出）”。 吉尔伯特的父母都是纽约爱乐乐团的小提琴家团员，2009年他接班罗琳•马泽尔成为纽约爱乐乐团的音乐总监，并作为“首位纽约出身的纽约爱乐乐团总监”而备受关注。8年前在首尔艺术殿堂音乐厅举行的纽约爱乐乐团访韩演出中，演奏了柴可夫斯基的第五交响曲等。2017年，他将纽约爱乐乐团指挥棒移交给雅普•范兹贝登，从2019年开始担任德国NDR易北爱乐乐团首席指挥。 此次节目由陈恩淑的《卷头曲》、大提琴演奏家基安•索尔塔尼合演的肖斯塔科维奇大提琴第一协奏曲、德沃夏克第八交响曲。韩国首演歌曲《卷头曲》是NDR 易北爱乐乐团委托的作品。陈恩淑表示：“被要求出演涵盖整个西方音乐史的作品。”该作品引用了勃拉姆斯、柴可夫斯基、斯克里亚宾、梅西昂等多个时代作曲家的旋律。 协奏肖斯塔科维奇协奏曲的索尔塔尼是拥有伊朗父母的奥地利大提琴演奏家，曾担任过巴伦博伊姆指挥西东诗集管弦乐团的大提琴首席，目前作为德意志留声机（DG）旗下艺人发行唱片。 KBS交响乐团表示，“由于古典音乐听众的欣赏模式的变化，首次尝试了日间演出。海外管弦乐团的周末演出一般都是日间演出。今后将经常在同一时间段进行演出。”

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