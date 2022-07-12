从勇士的后代那里学到的东西. July. 12, 2022 08:01. . 6•25战争参战将士的后代有机会访问韩国并见面。正如联合国军的国籍一样，国籍和年龄层也多种多样，年轻的学生也很多。据说，还有参战官兵的曾孙。 在场的各位就6•25战争的世界史意义、20世纪发生的世界大战和冷战、21世纪即将到来的战争威胁和为和平而努力等主题进行了交流。提问和讨论接连不断，让人有些吃惊。学生的想法和讨论水平出乎意料的高。虽然好像也有学生想问更深更尖锐的问题，但是因为其所在位置的关系，所以降低了提问的水平或给予了很多照顾。 与年轻学生的对话总是新鲜而新颖的。不是因为第一次听说，而是想起了当时我们也苦恼过，这些苦恼与世界现实相遇时经历的旅程。为什么觉得那个很新颖吗？应该说是陈腐和老套吧？不是的。人的欲望不会改变，人类会反复犯同样的错误和失误。但人类不会因此重复同样的行动。即使是50年的道路，在道路上行驶的汽车也会改变。在道路上发生的问题和矛盾是一样的，但是人变了，他们还要寻找自己的解决方案。老一辈能够辨别出来的不是他们编出来的结论，而是对抗问题的善良意志和勇气。 因为是来自世界各国的学生，所以如果进行更深层次的对话，也许会听到对国家间的问题、大陆间的矛盾、贫富差距、超级力量的作用或支配等有争议的对话。分明看到了那种问题意识。尽管如此，也能感受到相互理解的努力。 知道和对话之间的差异是什么呢？有无相互尊重和理解的姿态。让世界分裂，做出极端选择的方法是什么呢？那就是设定绝对不能容忍的邪恶领域。有人说，理想主义者没有不能通过对话解决的事情。不是的。在对话之前，首先应该把世界看成善恶，先解开将善与恶简单化的心态。

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