“东方人女指挥家？登上舞台后只想着歌曲”. June. 29, 2022 07:49. by 刘润钟=文化专门记者 gustav@donga.com. “从今年下半年开始，旧金山歌剧院100周年季将开始忙碌起来。正好空了几天日程，但是收到了很好的提议，为了和父母见面，正在愉快地准备着。” 拥有99年历史的美国旧金山歌剧院（SFO）音乐总监、去年8月就任的指挥家金恩善（42岁）将登上祖国的舞台。她将指挥7月21日、22日在首尔乐天音乐厅举行的首尔市立交响乐团“金恩善的德沃夏克新世界交响曲”演唱会。 她在28日通过视频举行的记者座谈会上表示：“11年前曾在统营指挥过贝斯手延光哲的独唱会伴奏，但作为职业指挥家的国内舞台尚属首次。” 去年11月和12月，金恩善曾在被称为世界歌剧界梦想舞台的纽约大都会歌剧院客串指挥过普契尼歌剧《波希米亚人》。《纽约时报》（NYT）评论家安东尼•托马西尼称赞说：“普契尼的乐谱如此新鲜地演奏，真是时隔许久”，金恩善在12月被《纽约时报》评选为古典音乐部门的“年度文化界新星”。 她回忆说：“在延世大学作曲系在校期间担任《波希米亚人》彩排钢琴演奏者时，崔承汉教授劝我‘指挥一下’，这成了自己成为指挥者的契机。”她透露，下赛季自己也将以《波希米亚人》在意大利最著名的歌剧院米兰斯卡拉首次亮相。 对于此次将指挥的德沃夏克第9号交响曲《自新世界》，她表示：“我认为韩国音乐家尤其适合斯拉夫情绪。第一次在旧金山歌剧院指挥的歌曲是德沃夏克歌剧《露莎卡》，在学习捷克语的同时，也认真准备了。我想在祖国指挥德沃夏克。” 在7月的首尔市交响乐团演奏会上，除了《自新世界》之外，还将演奏金泽洙的创作曲《Spin-Flip》、鲁托斯瓦夫斯基的大提琴协奏曲1号（瑞士大提琴演奏家克里斯蒂安•波尔泰拉合演）。卢托斯瓦夫斯基的协奏曲是6月大提琴演奏家崔夏荣在比利时伊丽莎白女王大赛决赛中演奏并夺冠的曲子。对于金泽洙的歌曲，她说：“这是作曲家从与自己同名的乒乓球选手那里得到灵感，描写乒乓球比赛的歌曲。很容易理解，很有意思。” 她说：“指挥的时候，比起自己，更注重歌曲，所以忘记了自己被看成是东方女性的事实。” “切实感受到自己是女性的时候，就是与粉丝们见面的时候。年轻女性们说‘您站在指挥台上就能得到灵感’。去指挥辛辛那提管弦乐团时，把那场演出作为隐退谢幕作品的女中提琴团员说‘一辈子都没想到会遇到女指挥’。” 她表示，在今年秋天开始的旧金山歌剧院创立100周年赛季中，将指挥约翰•亚当斯作曲的世界首演歌剧《安东尼和克莱奥帕特拉》等。她补充说：“每年都会有一首瓦格纳歌剧、一首威尔第歌剧、一首广为演奏的歌剧、一首同时代歌剧，积累稳固的常备剧目。”

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