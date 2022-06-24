对美元汇率13年来首次跌至1300韩元……“抛售韩国”一旦决堤，将面临大型危机. June. 24, 2022 07:53. . 昨天首尔外汇市场上，韩元兑美元的汇率比前一天上涨4.5韩元，以1301.8韩元收盘。汇率突破1300韩元大关是自2009年7月以后约13年来的第一次。美联储主席鲍威尔在参议院听证会上提及经济停滞的可能性，是汇率上升的直接原因。 今年1月份1200韩元左右的韩元对美元汇率在5个月内暴涨100韩元左右，是因为美国的紧缩动向、韩美利率逆转的可能性增大。作为美国从3月份开始提高利率的结果，美元强势和韩元贬值的基调持续，在此过程中，担心汇率损失的外国人撤出了投资国内股市的资金，导致汇率再次上升。 高汇率还能起到提高出口企业价格竞争力的作用。但是像现在这样全球经济冻结的情况下，只会增加从海外进口原材料企业的费用负担。用美元结算油费的航空公司已经因汇率暴涨受到了直接打击。随着第二金融圈和民间企业从海外筹集的对外债务接近1900亿美元，偿还负担加重也是问题。随着汇率在短期内暴涨，民间领域出现亏损的危险增大。 进入今年以来，企划财政部每次汇率上涨时都会进行口头介入或抛售外汇储备，但效果并不明显。经济副总理秋庆镐昨天也表示“将努力稳定市场”，但还不足以保卫汇率。韩国银行列举了过去韩美利率逆转期外国资金流入的事例，对资本流出的忧虑划清了界限。 最近，外国投资者从国内股票中抽身而减少债券投资，但政府和韩国银行却对情况过于轻视。1997年和2008年的经济危机是未能阻止汇率暴涨和资本流出导致信用梗塞转移到实物经济而产生的悲剧。在“抛售韩国”行动如潮水般涌来之前，当局应该制定外汇市场安全措施。

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