布林肯：“将加强施压直至朝鲜政权改变路线为止”. June. 15, 2022 08:02. by 华盛顿=常驻记者 文炳基 weappon@donga.com. 美国国务卿布林肯当地时间13日表示：“在朝鲜政权改变路线之前，将加大压力。”他还表示，将加强对帮助朝鲜逃避制裁的中国和俄罗斯的制裁。 布林肯当天在与韩国外交部长朴振结束韩美外长会谈后举行的联合记者会上表示：“只要朝鲜不与美国及同盟国进行外交和对话，施压就会持续下去，”“这一施压将适当增加。” 特别是因违反对朝制裁决议而对中国进行制裁的可能性，他表示：“正在对支援朝鲜的俄罗斯和中国的个人及企业进行制裁，”“今后也会这样做。” 布林肯强调：“我知道，朝鲜为了核试验非常卖力，”“几周内将启动延伸遏制战略协议机制（EDSCG）。” 当被问及韩国加入印度太平洋经济框架等受到中国经济报复的可能性时，布林肯表示：“无论是谁，只要挑战以规则为基础的国际秩序，美国就会进行防御，”“我们将一起这样做。”这意味着，如果再次发生萨德报复等中国经济报复，美国将出面阻止，因此备受关注。但实际上，在萨德报复时，美国并没有起到保护韩国的作用。

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