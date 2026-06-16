依赖“人工智能点击一下咨询”的年轻忧郁不安患者



据悉，最近不向家人和朋友而向人工智能吐露心声的年轻人正在增加。京畿研究院去年年底发表的报告显示，在以1012人为对象进行的问卷调查中，38%的受访者表示“向人工智能进行过精神健康咨询”。特别是15岁-19岁（55%）、20岁-29岁（46%）、月收入不到300万韩元（47%）等越是年龄小、收入少者，人工智能咨询越多。担心烙印和费用负担较轻，是他们向人工智能寻求共识和建议的原因。



人工智能咨询肯定有正面作用。即使不亲自前往医院或咨询机构，只要心情疲惫，随时随地都可以征求意见，是安慰凌晨2点突然袭来的忧郁和不安的好朋友。这时，仅用文字整理自己所处的情况和心情，症状就会暂时好转。这是一种“感情垃圾桶”效应。精神健康专家也认为，如果好好利用人工智能，可以早期发掘危险群，降低治疗进入门槛。



问题发生在相信人工智能可以代替人的时候。最近，高丽大学安岩医院和韩国科学技术院共同研究团队发表了分析408名大韩神经精神医学会会员临床经验的研究结果。研究结论是：“生成型人工智能根据使用脉络和患者的脆弱性，有可能有所帮助，也有可能存在危险。虽然作为人类治疗者的辅助手段很有用，但很难将其当作替代品。”



专家们最担心的是人工智能的对话机制。有人指出，人工智能具有过分赞同用户意见或感情的“奉承倾向”。由于进行了迎合用户心情的优化设置，很可能对错误的判断或感情产生共鸣或附和。这种共识和支持虽然眼下会让人感到安慰，但从长远来看会强化歪曲的妄想信念。在美国等地，人工智能恶化了平时精神健康没有问题的用户的妄想和忧郁症，甚至引发自杀，相关诉讼接连不断。



习惯了人工智能“假共鸣”的用户很容易陷入孤立。家人和朋友等日常关系断绝，远离读书、运动、冥想等有助于精神健康的活动。据悉，与人工智能的答复相比，诊疗室中有不少患者拒绝医生处方。



人工智能是否也意识到了这样的伦理问题? 记者问Genimi“人工智能的假共鸣会给人类带来什么样的危险?”其回答可归纳如下：



“人工智能是结构上产生‘假共鸣’的危险最大的存在。人工智能只是计算和打印看似共鸣的句子结构。如果习惯了这一点，就会发生回避现实复杂的人际关系，躲进符合自己口味的人工智能世界的‘情绪孤立’。”



仅靠“人工智能点击咨询”无法治愈内心深处的伤痛。人工智能的安慰只是暂时抚慰疲惫心情的“止痛药”，只有通过真正的人际关系才能实现治愈。它始于向家人和朋友敞开心扉，去打开咨询室大门的瞬间。无论向谁，都要发出“累”“请帮忙”的求助信号。

