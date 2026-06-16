美国和伊朗在106天后停止战争

美国和伊朗在美国东部时间14日就签署包括延长停战60天、开放伊朗封锁的原油运输路线霍尔木兹海峡等内容的结束战争谅解备忘录达成协议。自今年2月28日战争爆发后，时隔106天，双方终于找到了走向结束战争的最大外交突破口。两国代表团将于19日在瑞士会面并签署谅解备忘录后，就遏制伊朗核能力方案和解除美国冻结的伊朗资金等核心争论点，正式展开后续协商。不过，美国和伊朗围绕这一问题的分歧很大，两国国内的强硬派反对声也依然存在，因此有分析认为，要想实现和平体制，将会经历不少阵痛。美国总统特朗普在14日自己80岁生日当天通过“真实社交”平台表示：“与伊朗的协议现已完成。此次伟大的协议将给整个中东地区带来和平与安全。”伊朗最高国家安全委员会伊朗时间15日也表示，已与美国确定有关结束战争谈判的谅解备忘录文本，“包括黎巴嫩在内的所有战线的战争和军事行动将立即、永久地结束”。调解双方的巴基斯坦总理夏巴兹·谢里夫也在X上确认了相同内容。据悉，根据此次协议，伊朗将在19日签署谅解备忘录后开放负责全世界约20%原油运输的霍尔木兹海峡。针对伊朗封锁霍尔木兹海峡，美国正在实行的海峡逆封锁也将解除。特朗普自信地说：“原油将再次向中东和全世界双向流动。”美国和伊朗通过此次协议，暂时停止军事冲突，确保了消除全球能源市场不安的最起码时间。有分析认为，一直饱受经济危机困扰的伊朗、面临11月美国中期选举的高油价和舆论恶化的特朗普都难以再忍受冲突。不过，伊朗只同意“禁止核武器开发”的原则性部分，在浓缩铀的处理、准许浓缩水平及期限、核设施核查等方面与美国存在分歧。就解除被冻结的伊朗资金问题，美国表明了考虑弃核履行成果等分阶段解除经济制裁的立场，但伊朗希望解除大规模制裁。《纽约时报》14日指出：“虽然双方都自夸谅解备忘录是本国的外交胜利，但遏制伊朗核能力、放宽制裁等敏感争论焦点仍未得到解决，而是交给了今后的协商。”华盛顿=常驻记者申晋宇、巴黎=常驻记者柳根亨 niceshin@donga.com、noel@donga.com