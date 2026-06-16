捷尼赛思创韩国整车品牌先河 成功完成“勒芒24小时”耐力赛

捷尼赛思（Genesis）旗下车辆成功完成世界最具权威的耐力赛事——法国“勒芒24小时”耐力赛。虽然出战的2辆赛车中仅有1辆完赛，但有评价认为，作为韩国整车品牌首次参赛取得的这一成就，意义非凡。据现代汽车集团15日消息，捷尼赛思赛车运动团队“捷尼赛思马格马赛车队”的“GMR-001超级跑车”19号车，在13日和14日（当地时间）于法国勒芒萨尔特赛道举行的该赛事最高组别“超级跑车”组别中，成功跑完全程。车手阵容由法国、西班牙、巴西等地的海外车手组成。“勒芒24小时”是国际汽车联合会主办的世界耐力锦标赛（WEC）的核心分站。在24小时内，数名车手轮流驾驶，在约14公里的赛道上反复行驶，行驶距离最长的车队夺冠。与车辆速度相比，赛事更考验耐久性、车队运营能力和突发状况应对能力等方方面面，完赛本身即被视作一项成就。捷尼赛思马格马赛车队原本派出了包括17号车在内的2辆赛车参赛。但17号车在开赛16小时后，因压上路肩导致悬挂装置出现异常而退赛。在该赛事中，因车辆故障宣告退赛的情况屡见不鲜。19号车也在距离比赛结束约12个半小时之际，在赛道上停留了8分钟，并在维修区耗时约70秒。但它重新投入行驶，在24小时内跑完372圈，最终在总计14辆完赛车辆中第13个冲过终点线。捷尼赛思计划将在本次参赛过程中获取的行驶数据和技术诀窍，反映到未来的高性能量产车开发中。现代汽车代表董事（社长）何塞•穆尼奥斯表示：“此次经验将反映到马格马高性能车辆开发及整体业务运营中。”另一方面，本次大赛的冠军由与美国凯迪拉克展开激烈争夺的日本丰田汽车获得。丰田车手以381圈的成绩结束比赛，丰田由此第六次夺得该赛事冠军。崔元英记者 o0@donga.com