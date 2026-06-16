郑点植拜访李俊锡：“要一起阻止现政权的狂奔”

国民力量党院内代表郑点植15日拜访改革新党代表李俊锡并表示：“希望（贵党）能在阻止李在明政权狂奔上一直陪伴在旁。”有分析认为，国民力量党考虑到保守势力的联合，向李俊锡伸出了请求助力之手。当天上午，郑点植访问位于首尔市汝矣岛的改革新党代表室，会见了李俊锡和改革新党院内代表千河岚。郑点植表示：“现在韩国国民正在目睹李在明政权和共同民主党的狂奔。我认为，现在即将进行的所谓取消审判的特检以及此次地方选举中投票用纸不足事态等很多事情，都是需要共同斗争的当前课题。”郑点植对李俊锡表示：“30多岁就历任保守政党的党代表，为保守政党的新老交替和变化作出了很多努力。很多人说‘这是我们保守势力的宝贵资产’。”李俊锡答道：“像现在这样，在必须牵制政府和共同民主党狂奔的立场上，我认为两党之间更加紧密是件好事。在地方选举以后民心得到确认的情况下，在李在明政府进行取消公诉的特检这一政策性狂奔方面，两党应该有很多合作事项。”千河岚表示：“此次投票用纸不足事态导致的侵害参政权是非常严重的问题。有年轻一代呼吁，希望政界能够妥善处理相关问题，不要让‘选举舞弊论’掺杂其中，从而污染原本旨在争取和恢复参政权的纯粹斗争。”此外，当天郑点植还内定了亲韩东勋派议员庾龙源和金大植、朴相雄、朴忠绻、金玟甸、金基雄、林钟得、徐明玉为院内副代表。院内运营首席副代表金承洙解释说：“把重点放在了团结和公平上。”李采莞记者 chaewani@donga.com