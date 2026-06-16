自外汇危机以来，雇佣岗位首次减少……人工智能时代，民生的核心是工作岗位

稳定就业的代名词——常用劳动者（长期雇员）人数时隔26年5个月首次减少。据国家数据处透露，上个月正式员工为1674万人，比一年前减少7000人。这是自1999年12月外汇危机影响期以来的第一次。正式员工包括正式员工和无期合同工、一年以上合同工等概念，被分类为相对质量较好的工作岗位。新冠时期也持续的常用职增加趋势减弱，意味着韩国经济的雇佣创造引擎亮起了红灯。雇佣寒流的影响在二三十岁青年层尤为明显。上个月二三十岁的正式员工减少19.7万人。制造业中二三十岁正式员工岗位减少的位置由60岁以上的高龄层填补。据分析，在信息通信业，20多岁的正式员工减少5.7万人，但30多岁的人增加，这与企业偏爱经历现象不无关系。有分析认为，在30多岁人群中，专业、科学、技术服务业减少7.6万个常用职工作岗位，人工智能的引进带来的工作岗位替代效果正在显现。从30多岁的情况看，正式员工减少，临时工增加3.3万人，雇用形态逐渐变得不稳定。当初政府预测今年就业人数将增加16万人，但由于美国-伊朗战争等对外不确定性的长期化和内需不振，企业的招聘心理大幅萎缩。再加上人工智能日常化的巨大技术转换趋势，预计战争结束后的工作岗位情况也不会乐观。需要对劳动市场的结构性变化进行根本性的思考。政府和政治圈应该深刻认识到负责韩国未来的青年就业岗位蒸发的现实。要营造企业可以尽情投资新事业、增加雇佣的环境，尽快进行符合人工智能时代的劳动改革。为了民生稳定，首要课题是创造可持续、稳定的工作岗位。