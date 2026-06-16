“韩国拉面是‘产业最前沿’……像半导体一样是世界最强”

“看似谁都能轻松烹制的食物，拉面却是凝聚了庞大科技与技术的‘产业最前沿’。如同韩国半导体是世界最强一样，韩国拉面也是世界最强。”不仅韩国人，全世界都在享用的拉面（方便面）。被称为“拉面评论家”的池英准（37岁）再次推出拉面相关书籍。上月29日出版《拉面的科学》（深树出版社）的池英准，8日在接受《东亚日报》电话采访时表示：“一个包装袋里装着的粉末调料包、干料包和面饼，是长期研究浓缩的成果。”他还说：“为了味道和性价比，自动化与效率化被推向极致的科学产物，就是拉面。”池英准对拉面的热爱始于军队时期。在参加四次大学修学能力考试后入伍的他，靠着在小卖部逐一品尝拉面获得慰藉。为了分享这种体验，他于2013年以“拉面征服者皮基”之名，在网络上介绍拉面。此后，他一边担任小学教师，一边坚持撰写拉面评论，从2023年起更是成为一名全职拉面评论家。他为何如此痴迷于拉面呢？池英准说：“拉面被认可为世界最佳，韩国人吃得也最多，但真正专业介绍它的人却没有，这令人遗憾。”迄今为止，他品尝并评价过的拉面达2300余种。在没有任何赞助的情况下，他自费购买食用，据说每周要品尝15~20种。如果说池英准2024年出版的《拉面的历史》（深树出版社）梳理了韩国拉面的沿革，那么新作则正式将焦点对准了食品学和科学。面条为何弯曲且呈黄色，调料包和干料包如何制作等内容，他广泛采访食品工程学教授、研究员以及企业相关人士，将其一一解开。近期，他本人也进入韩国广播通信大学食品营养学系学习，加紧对拉面的研究。据池英准介绍，拉面是一种被误解很深的食物。他说：“拉面常被视作没有营养、对身体有害的食物，但它原本是为解决粮食困难而引进的营养食品。”以2020年韩国营养学会的标准来看，其碳水化合物、蛋白质和脂肪的比例也是理想的。只是从当前视角看，蛋白质略显不足，“加入鸡蛋或肉类，营养就会均衡”。“对味精也存在误解。韩国拉面的单位钠含量在全球处于较低水平。只要在允许范围内，味精并无害处，而且还能减少食盐用量，起到降低总钠含量的效果。”他对拉面的热爱会延续到何处呢？池英准表示，希望最终能为建立拉面博物馆和大学里的“拉面系”助一臂之力。理由是：“就像半导体系一样，拉面也需要专门研究的地方。”“当您体会到，这轻松方便吃着的拉面里，‘竟凝聚着这么多人付出的努力与取得的成果’之后，它会变得更美味。希望大家也能体会到‘阅读’拉面的乐趣。”金道延记者 repokim@donga.com