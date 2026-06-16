“只是对手而已”……李刚仁与墨西哥队主帅阿吉雷上演“师徒对决”

向采访团公开的训练仅持续了15分钟。之后，工作人员便将采访团像赶出去一样轰到了外面。在19日与韩国队进行2026年美加墨世界杯小组赛A组第二轮比赛前，墨西哥国家足球队将自己的大本营运营得如同“秘密基地”。记者于15日探访了位于墨西哥城以南约30公里处的“高性能训练中心”。这里是本届世界杯联合主办国墨西哥所使用的大本营。为备战本届赛事，墨西哥国家队花费约4亿墨西哥比索（约合360亿韩元）对这里进行了翻修改造。在被铁丝网环绕的营地内，墨西哥球员跨过迷你栏架放松大腿肌肉，通过轻松慢跑热身后，立即投入身体对抗和高空球训练。球员们用小碎步快速穿过人形假体之间，接着纵身跳向教练组抱着的、躯干大小的健身球。之后，球员们三人一组进行短传练习。空中甚至出现了拍摄训练场景的无人机。他们如此精心进行最后的备战，是因为19日上午10点开始的韩墨之战，事实上是小组头名之争。韩国队和墨西哥队均在首轮取胜，各积3分。墨西哥队是以自身将以小组第一身份晋级淘汰赛为前提，安排了本届杯赛日程的。如果头名位置让给韩国队，其后续安排将不可避免地出现混乱。墨西哥队主教练哈维尔•阿吉雷全程连看都没看采访团一眼，只关注着球员们的动向。阿吉雷教练曾在2022年至2023年期间，在（西班牙）马略卡俱乐部执教过李刚仁（巴黎圣日耳曼）。两人的缘分在世界杯前再次受到关注。阿吉雷教练在去年的抽签仪式上称李刚仁为“我的孩子”，并半开玩笑地表达了喜爱之情：“虽然想踢他（屁股），但我非常喜欢他。”李刚仁也在与墨西哥队比赛前表示：“赢的一方大概会联系对方，然后取笑一番。”这对“师徒对决”已于去年9月在热身赛中上演过一次。当时双方2比2战平，未能分出胜负。墨西哥国家队将于17日前往举行第二轮比赛的瓜达拉哈拉。前一天休息的韩国国家足球队从当天起开始备战与墨西哥队的比赛。韩国球员在明朗的氛围下，通过抢圈等训练轻松热身。守门员们在球门前设置了棍棒和障碍物，专注于在视野受限的情况下扑救飞来的射门。主教练洪明甫当天并未安排单独的战术训练。中场球员裴峻浩（斯托克城）和后卫金泰贤（鹿岛鹿角）等脚踝有伤的球员进行个人训练。国家队首席队医宋俊燮表示：“金泰贤最快可从对阵墨西哥队时起具备出场可能。”墨西哥城=韩钟浩记者、萨波潘=金倍仲记者 hjh@donga.com、wanted@donga.com